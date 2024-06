Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Verkehrsunfall U-Bahn gegen PKW am Dornbusch

Frankfurt am Main (ots)

Wie der Unfall passierte und wie es dazu kam ermittelt die Polizei. Doch zunächst alarmierte die Zentrale Leitstelle die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall zur Kreuzung Am Dornbusch-Marbachweg/Eschersheimer Landstraße. An der Kreuzung hatte im Verlauf des Unfallereignisses eine U-Bahn einen Cabrio-PKW gerammt. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer im fast völlig zerstörten Auto eingeklemmt bzw. eingeschlossen. Die eingetroffenen Einsatzkräfte begannen sofort mit der Rettung der eingeschlossenen Personen und konnten sie zeitnah befreien und an die Sanitäter und den Notarzt übergeben. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Passagiere der U-Bahn waren zwischenzeitlich evakuiert worden. Die Spezialkräfte für Unfälle mit Schienenfahrzeugen begannen dann die entgleisten Drehgestelle der Bahn wieder auf das Gleis zu heben und das Autowrack zu entfernen. Abschließend konnte das technische Personal der VGF die Bahn selbstständig, langsam ins Depot Heddernheim fahren.

