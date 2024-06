FW-F: Wohnungsbrand in Bornheim - Betroffener Bewohner verletzt

Frankfurt am Main (ots) - Am Montagmorgen um halb fünf wird ein Wohnungsbrand in der Idsteiner Straße im Frankfurter Gallusviertel gemeldet. Die Feuerwehr erfährt von den Nachbarn am Einsatzort, dass noch eine Person in der Wohnung im Erdgeschoß vermisst wird. Sie beginnt sofort mit der Menschenrettung, für eine Person leider zu spät, sie ist bereits verstorben. ...

