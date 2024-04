POL-BI: Tödlicher Unfall auf der A33

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder wurde am Montagvormittag, 08.04.2024, von drei Männern in der August-Bebel-Straße, in Höhe Heinrichstraße, ausgeraubt. Ein Täter konnte festgenommen werden. Ein Haftrichter erließ einen Tag später einen Untersuchungshaftbefehl. Gegen 10:50 Uhr wurde ein 44-jähriger Bielefelder zunächst von drei Männern nach einer Zigarette gefragt. Kurz darauf wurde er ...

