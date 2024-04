POL-BI: U-Haft für Raub mit Schusswaffe

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Theesen - Unbekannte brachen am Freitagabend, 05.04.2024, in einen Kiosk an der Jöllenbecker Straße, in Höhe Topasstraße, ein und entwendeten Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:35 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Sie entwendeten eine größere Menge Zigaretten und flüchteten anschließend in eine ...

mehr