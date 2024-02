Polizei Hamburg

POL-HH: 4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger in Hamburg-HafenCity

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.02.2024, 17:00 Uhr

Unfallort: Hamburg-HafenCity, Versmannstraße

Am späten Samstagnachmittag ist ein 41-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der HafenCity schwer verletzt worden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Audi die Versmannstraße in Richtung stadtauswärts, als ein 41-jähriger Fußgänger mit seinem Hund an einer Ampel versuchte, trotz Rotlicht die Fahrbahn in Richtung Oberhafen zu überqueren.

Beide wurden hierbei vom Audi erfasst, wodurch der Mann unter anderem schwer am Bein verletzt wurde. Ersthelfer leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen bei dem verletzten Fußgänger ein und alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn im Anschluss unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Inzwischen befindet der Mann sich außer Lebensgefahr.

Der Hund des Mannes wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter durch die Luft geschleudert und tödlich verletzt.

Einsatzkräfte des Verkehrsunfalldienstes Ost übernahmen vor Ort die Unfallaufnahme und zogen für dessen Rekonstruktion einen Sachverständigen hinzu. In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler auch, ob der Audi-Fahrer möglicherweise zu schnell gefahren sein könnte.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Familienangehörigen sowie Augenzeuginnen und -zeugen.

Die weiteren Ermittlungen werden von Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) geführt, diese dauern an.

Die Polizei bittet Personen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell