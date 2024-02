Polizei Hamburg

POL-HH: 240219-6. Ergebnisse einer Taxenkontrolle im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Zeit: 16.02.2024, 14:00 bis 20:30 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter Führung der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) haben am Freitag 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei sowie der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) eine Schwerpunktkontrolle zum Thema "Taxi" durchgeführt und hierbei insgesamt 126 Fahrzeuge kontrolliert.

Im Zuge ihrer Überprüfungen an Taxenposten in der Innenstadt und am Flughafen sowie ihrer mobilen Kontrollen im gesamten Stadtgebiet stellten die Einsatzkräfte bei 28 Taxen geringfügige Verstöße, zum Beispiel fehlende Unternehmensschilder oder Unsauberkeit des Fahrzeugs fest und fertigten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie Berichte.

Darüber hinaus untersagten die Beamtinnen und Beamten insgesamt vier Taxifahrern die Weiterfahrt, zweien davon vorübergehend, aufgrund folgender Verstöße:

- 1 x Fahren mit 0,11 Promille statt 0,00 Promille - 2 x Fahren ohne Mitführen des Personenbeförderungsscheins - 1 x Fehlende Eichung des Taxameters

Die Hamburger Taxenflotte ist fester Bestandteil des öffentlichen Verkehrsangebots in der Hansestadt und das Taxengewerbe bietet tagtäglich vielen Fahrgästen einen hochwertigen sowie zuverlässigen Mobilitätsservice. Dennoch sind die Taxi-Fahrgastrechte nicht allgemein bekannt. Ausführliche Infos sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.hamburg.de/taxi/2936936/taxi-fahrgastrechte-hamburg/

Zim.

