Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand im Frankfurter Gallusviertel - eine Person verstorben

Frankfurt am Main (ots)

Am Montagmorgen um halb fünf wird ein Wohnungsbrand in der Idsteiner Straße im Frankfurter Gallusviertel gemeldet. Die Feuerwehr erfährt von den Nachbarn am Einsatzort, dass noch eine Person in der Wohnung im Erdgeschoß vermisst wird. Sie beginnt sofort mit der Menschenrettung, für eine Person leider zu spät, sie ist bereits verstorben. Die Brandbekämpfung beschränkt sich auf einen Raum und ist schnell erledigt, die restliche Wohnung wurde komplett verraucht. Die 24 Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle mit ihren acht Fahrzeugen nach einer Stunde verlassen. Der Kriminaldauerdienst der Frankfurter Polizei übernimmt alle weiteren Ermittlungen.

