Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einem leerstehende Gebäude, Frankfurt-Nordend

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 12 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in die Dortelweiler Straße alarmiert. Dort brannte es in einem leerstehendes Gebäude. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Da zu Beginn des Einsatzes unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden mehrere Trupps zur Personensuche in das Gebäude geschickt. Im Gebäude konnten keine Personen gefunden werden. Der Brand konnte im Dachbereich des Spitzbodens lokalisiert werden. Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund des schwer zugänglichen Brandherdes schwierig. Zur Brandbekämpfung wurden auch zwei Drehleitern von außen eingesetzt. Insgesamt waren Rettungsdienst und Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und ca. 52 Einsatzkräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten können voraussichtlich gegen 16 Uhr abgeschlossen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell