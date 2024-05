POL-HB: Nr.: 0257 --Polizei zu demonstrativen Aktionen in der Uni

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 07.05.2024, 22:10 Uhr Am Dienstagabend raubten drei Unbekannte einen 35-Jährigen in der Bahnhosvorstadt aus. Einer von ihnen war mit einem Messer bewaffnet. Die Täter konnten mit Schmuck, Handy und einer Geldbörse flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:10 Uhr war der 35 Jahre alte Mann in der Straße Contrescarpe unterwegs, als er von ...

