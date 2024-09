Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall auf der Autobahn++Auffahrunfall++

Uplengen/BAB 28 - Unfall auf der Autobahn

Am 09.09.2024 kam es gegen 16:44 Uhr auf der BAV 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Unfall. Eine 29-järhige Frau aus Oldenburg befuhr die Autobahn in genannter Richtung auf dem Hauptfahrstreifen und hatte die Absicht, einen vor ihr fahrenden Pkw Zu überholen. Aus diesem Grund wechselte sie auf den Überholfahrstreifen. Der 61-jährige Fahrer des zu überholenden Pkw aus Berlin wechselte dann auch den Fahrstreifen und achtete nicht auf die bereits auf dem Überholfahrstreifen neben ihm befindliche Oldenburgerin. Die beiden Fahrzeuge prallten seitlich zusammen. Bei dem Zusammenstoß blieben die beiden beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, jedoch waren beide Pkw weiter fahrbereit.

Emden - Auffahrunfall

Am 09.09.2024 kam es gegen 12:00 Uhr auf der Aurich Straße in Fahrtrichtung Aurich zu einem Auffahrunfall. Eine 26-jährige Emderin befuhr mit ihrem Pkw die genannte Straße in Richtung Aurich und hatte die Absicht in den Nelkenweg abzubiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt auf eine Radfahrerin warten. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Emden übersah das gesamte Manöver und fuhr auf den Pkw der 26-jährigen auf. Die 26-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte aber keine Versorgung vor Ort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, diese blieben aber fahrbereit.

