Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Altmetalldiebstahl++Falsche Gewinnversprechen++Falscher Bankmitarbeiter++

Jemgum / Moormerland - Altmetalldiebstahl

Am 09.09.2024 gegen 11:00 Uhr fielen zwei bislang unbekannte männliche Personen auf, die sich auf einem stillgelegten Tankstellengelände in Jemgum-Midlum aufhielten und dort großes Interesse an abgelagerten Gegenständen zu haben schienen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es an der Örtlichkeit zu einem Diebstahl von Altmetallen in einem grob geschätzten Wert von 100 Euro gekommen war. Die beiden Täter benutzen einen Pritschenwagen der Marke Renault mit niederländischem Kennzeichen und konnten durch eine aufmerksame Nachbarin von weiteren Tathandlungen abgehalten und verscheucht werden. Am gleichen Tag kam es zu einem weiteren Altmetalldiebstahl in Moormerland Sollten weitere Zeugen tatbezügliches beobachtet haben, so werden diese gebeten sich mit der Polizei Jemgum in Verbindung zu setzen. Dort wurden Metalle im Wert von 300 Euro von einem Gelände am Bahndobben entwendet. Auch hier wurde der oben genannte Renault von den Tätern genutzt. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten, die Dienststellen in Jemgum oder Moormerland zu kontaktieren.

Weener - Falsche Gewinnversprechen

Gut informierte Mitarbeiter eines Supermarktes verhinderten, dass ein 71-jähriger Weeneraner Opfer eines Gewinnspielbetruges wurde. Kurz zuvor hatte der Mann einen Anruf erhalten, in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass er in einem Gewinnspiel für einen Geldgewinn in Höhe von 38.700 Euro vorgesehen sei. Nur eine Kleinigkeit in Form einer Gebührenzahlung und Provision von 900 Euro würden ihn noch von der persönlichen Übergabe des Geldes trennen. Um die Sache schnell und formlos zu erledigen wurde der vermeintliche Gewinner gebeten, Apple Guthabenkarten in Höhe des Gebührenbetrages zu erwerben. Durch die Übermittlung der Codes sein die Gebühr beglichen, komme er der Aufforderung nicht nach, bekäme er auch keinen Gewinn. Er machte sich zu einem Supermarkt auf und fragte dort nach den Karten. Das erfahrene Personal dort konnte ihn über diese Art Betrugsmasche aufklären und ersparte dem Weeneraner so den finanziellen Schaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Versprechen dieser Geldgewinne deshalb so gefährlich sind, weil die Summen vermeintlich vernünftig klingen. Es wird keine halbe Million versprochen, sondern eine überschaubare Summe genannt. Leider ist es aber so, dass auch diese Summen niemals ausgezahlt werden. Deshalb ist es wichtig, immer kühlen Kopf zu bewahren und bei Gewinnversprechen am Telefon sofort aufzulegen.

Inspektionsbereich - Falsche Bankmitarbeiter

Betrüger haben immer Konjunktur und denken sich immer wieder weitere Ideen aus, wie sie an das Geld anderer Leute kommen. In einem aktuellen Fall, welcher der hiesigen Dienststelle bekannt wurde, kam es zu dem Versuch, eine Sicherheitssperre auszunutzen, die eigentlich vor Schaden schützt. Wenn auf einem Konto eine auffällige Buchung festgestellt wird, hält das Sicherheitssystem der Bank die Zahlung an und der Kunde wird angefragt, ob er die Zahlung angewiesen hat. Verneint er, dann wird der Auftrag nicht ausgeführt. Diesen besonderen Service versuchen jetzt Betrüger sich zu eigen zu machen. Sie gaben sich einem gegenüber einem 38-jährigen Mann aus der Region als Mitarbeiter der Bank unter gefälschter Telefonnummer aus und fragen eine angeblich ungewöhnliche Konto-Transaktion ab. Zeitgleich gaben die Täter noch vor, weitere Ungereimtheiten auf dem Konto festgestellt zu haben und boten einen sofortigen Service an. Zum Beispiel wurde auf einmal festgestellt, dass das Tageslimit geändert worden wäre und ob man dies wolle. Natürlich wird sofort seitens der Betrüger die Änderung der Eintragung angeboten. Dabei wenden die Betrüger das an was sie am besten können: Reden und zwar minutenlang und dabei ist man als Geschädigter so konzentriert, dass man versehentlich diese Angaben herausgibt. Dann kommt die Aufforderung zur Herausgabe einer Push TAN für die Online Transaktion. Und da liegt dann die Gefahr. Gibt man als Kontoinhaber eine TAN heraus, öffnet man den Betrügern das Tor und diese können eine Abbuchung in gewünschter Höhe auf dem Konto vornehmen. Die Polizei rät in diesem Fall dazu mit der eigenen Hausbank das Gespräch zu suchen und die genauen Abläufe zu besprechen. Auf keinen Fall dürfen Kontodaten oder Transaktionsnummern am Telefon an fremde Personen herausgegeben werden.

