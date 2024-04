Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Montag, 29. April 2024, gegen 19:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt.

Ein 39-jähriger Delmenhorster befuhr zur Unfallzeit mit einem Opel die Berliner Straße in Richtung Syker Straße. Kurz hinter der Einmündung zum Stickgraser Damm wollte eine 42-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen von einem Grundstück in Gegenrichtung auf die Berliner Straße einfahren. Dabei übersah sie den Opel des 39-Jährigen, so dass die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Die 42-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr gleichaltriger Beifahrer und der 39-jährige Fahrer vom Opel erlitten leichte Verletzungen. Bei ihnen war eine medizinische Versorgung am Unfallort ausreichend. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell