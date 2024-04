Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt-Richen, Münster-Altheim: berauschter Fahrer verursacht mehrere Unfälle

Groß-Umstadt (ots)

Am Samstag (13.04) fuhr ein 31-jähriger Mann aus Groß-Umstadt die L 3095 von Münster in Richtung Semd. Bereits in Altheim wurde von Zeugen gesehen, daß er mit seinem Gespann (Kastenwagen mit Anhänger) starke Schlangenlinien fuhr. Hier beschädigte er mit dem schlingernden Anhänger einen am Straßenrand abgestellten Wagen. Im weiteren Verlauf der Fahrt geriet er über die linke Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen und drehte sich. Dabei riß der Anhänger von der Anhängerkupplung und blieb im Feld liegen. Am Ortseingang Richen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, setzte seine Fahrt noch 50 Meter auf dem Grünstreifen fort bevor er zum Stillstand kam. Dabei beschädigte er 10 Meter Hecke und überfuhr das Ortseingangsschild. Bei der Fahrt wurden Anhänger und Kastenwagen stark beschädigt und mußten abgeschleppt werden. Der merklich berauschte Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Noch im Krankenwagen wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Es wird geprüft ob der Fahrer außer Alkohol auch Rauschgift genommen hat. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Neben Rettungswagen, Notarzt und der Feuerwehr aus Münster waren auch drei Streifen aus Dieburg im Einsatz. Die L 3095 mußte für 45 Minuten gesperrt werden. Gegen den 31-jährigen Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell