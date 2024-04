Raunheim (ots) - Am Freitag, den 12.04. in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Flörsheimer Straße in 65479 Raunheim ein schwarzer VW Beetle im Bereich des vorderen Radkastens der Fahrerseite beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach ...

