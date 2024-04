POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt-Wixhausen (ots) - Am Donnerstag (12.4.) nutzen bislang unbekannte Kriminelle die Abwesenheit eines Anwohners aus, um in dessen Wohnung zu gelangen. Im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr verschafften sie sich zunächst Zugang zu dem Mehrfamilienhaus im Smetanaweg, um dann in die Wohnung einzudringen. Auf der ...

