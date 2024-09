Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung auf Schützenfest ++ Diebstahl aus Milchtankstelle ++ Brandermittlung - zwei Personen verletzt ++

Emden - Körperverletzung auf Schützenfest

Emden - Am Freitagabend kam es gegen 21.50 Uhr auf dem Emder Schützenfest zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei 16-Jährige gerieten hierbei zunächst mit zwei Personen in Streit. Während des Wortgefechts entwickelte sich eine größere Personengruppe, aus welcher einige der Beteiligten handgreiflich gegenüber der 16-jährigen Jungen wurden. Hierdurch wurden diese leicht verletzt. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die bislang unbekannten Beschuldigten eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Diebstahl aus Milchtankstelle

Emden - In der Zeit von 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr kam es am Freitagabend in einer Milchtankstelle im Emder Stadtteil Uphusen zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus dem Innenraum der Milchtankstelle einen Tisch, auf welchem die Kasse angebracht war. Zudem wurde die Tankstelle verwüstet. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Brandermittlung - zwei Personen verletzt

Emden - In der Nacht zu Samstag kam es gegen 00.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hansastraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Wohnung eines 42-jährigen Mannes zu einer Brandentwicklung im Bereich des Wohnungseinganges. Neben dem Mann wurde auch eine 47-jährige Bewohnerin des Hauses durch Rauchgas verletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Mehrfamilienhaus wurde für die Dauer des Einsatzes evakuiert. Der Brandschaden wird auf ca. 5.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

