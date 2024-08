Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Unfallmeldung der der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall zwischen Pkw und Motorrad++

Am 27.08.2024 kam es um 11:25 Uhr auf der Eisinghausener Straße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw-Fahrer. Der 67-jährige Motorradfahrer aus Leer befuhr die Eisinghausener Straße in Fahrtrichtung Logabirum, als ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Moormerland aus dem Mettjeweg kam und nach links auf die Eisinghausener Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er den dort fahrenden 67-jährigen und prallte mit diesem zusammen. Der 67-jährige Leeraner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der 84-jährige Moormerländer blieb unverletzt und sein Fahrzeug mit Sachschaden fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und den Bereich in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

