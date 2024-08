Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Unfall nach Wendemanöver

Am 26.98.2024 kam es um 14:30 Uhr zu einem Unfall auf der Auricher Straße. Ein 55-jähriger Emder befuhr mit seinem Pkw die Auricher Straße auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Eggenastraße hatte der 55-jährige die Absicht von der rechten Spur aus zu wenden und übersah dabei den Pkw einer 31-jährigen Emderin, der auf der linken Fahrspur seitlich hinter ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Bei dem Unfall wurde der 55-jährige leicht verletzt. Die 31-jährige Frau und die beiden fünfjährigen im Pkw mitfahrenden Kinder blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Pkw des 55-jährigen musste abgeschleppt werden. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Unfallermittlungen eingeleitet.

Emden - Körperverletzung - Erste Zeugen ermittelt.

Am 24.08.2024 wurde in der Pressemeldung der PI Leer/Emden von einem Vorfall berichtet, welcher sich am 23.08.2024 am 22.15 Uhr auf dem Bahnhofsplatz zugetragen haben soll. Das Opfer hatte sich umgehend an die Emder Polizei gewandt. In der ersten Meldung wurde von einem Angriff berichtet, welcher aus einer ca. 20-köpfigen Gruppe auf einen 29-jährigen Emder erfolgt sein soll und wobei dieser verletzt wurde. Nach den ersten eingeleiteten Nachforschungen der Emder Ermittler kann in der Sachlage mit den folgenden Tatsachen nachberichtet werden. So konnte das Opfer in seiner Befragung angeben, dass er spazieren war und dabei an der "Alten Post" beim Jugendbüro vorbeigelaufen war. Dabei rauchte er eine Zigarette, weshalb er von einigen jungen Leuten, die sich an der "Alten Post" in der Cirksenastraße aufhielten, nach einer Zigarette gefragt wurde. Da diese Gruppe von ca. 15 Personen jedoch im geschätzten Alter von unter 18 Jahren war, verweigerte er die Herausgabe von Rauchwaren. Einer der Jugendlichen beleidigte den Mann daraufhin aus dem Hintergrund. Als der 29-jährige der Beleidigung nachgehen wollte, kam es zu einem Angriff von 3 Personen aus der Gruppierung. Unter anderem zu einem Schlag mit einem Kabel und einer 50 cm langen Holzlatte. Als eine Passantin auf die Gruppe aufmerksam wurde und diese ansprach, entfernte sich der 29-jährige in Richtung Bahnhof und setzte sich dort auf eine Bank. Bis dorthin war ihm die junge männliche Person, die ihn zuvor mit einem Kabel geschlagen hatte, gefolgt und schlug von hinten nochmal auf das Gesicht des Opfers. Danach rannte der Täter in Richtung Bahnhof. Der 29-jährige suchte nach dem Vorfall sofort die nahegelegene Polizeidienststelle auf und meldete den Vorfall. Eine umgehend eingeleitet Nachbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Eine Zeugin sprach die Gruppe an und kann die männlichen Jugendlichen beschreiben.

Die Person mit der Holzlatte: wird auf bis zu 17Jahre geschätzt, trug eine hellblaue Jacke und eine Jeans. Er hatte kurze blonde Haare und trug ein Cap. Schmale Statur, ca. 170 cm groß.

Die zweite Person wird als etwas kleiner und pummeliger beschrieben, war im gleichen Alter und hatte schwarze Haare, dunkle Augen und trug eine weiße Jacke.

Eine dritte Person wird ebenfalls als 170 cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Steppjacke und war von schmaler Statur.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den gesuchten Personen machen können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Polizei Emden 04921-8910

