POL-ESW: Vermisste Gabriele-Christine K. ist wieder da; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auto mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen Zur Anzeige gebracht wurde am Donnerstagmorgen eine Sachbeschädigung an Pkw. Danach haben Unbekannte bei einem roten Pkw VW Up einen Außenspiegel mutwillig beschädigt. Der Schaden wird in dem Fall auf 100 Euro beziffert. Der VW Up war zum Zeitpunkt des Vorfalls, zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr, in der Straße "Am ...

