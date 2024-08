Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.08.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Rollladen beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am gestrigen Mittwoch eine Sachbeschädigung an einem Rollladen. Im Plesseweg in Wanfried hatten Bewohner eines Einfamilienhauses morgens gegen 07.45 Uhr ein Loch in einem ihrer Fensterrollläden festgestellt, welches augenscheinlich durch einen Fremdkörper verursacht wurde. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Parkrempler

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege ist es am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr zu einem Parkrempler gekommen. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Eschwege kollidierte beim Einparken aus Unachtsamkeit seitlich mit einem geparkten Auto. Der entstandene Schaden ist lediglich geringfügig und liegt bei rund 100 Euro.

Körperverletzung

Verbale Streitigkeiten wegen Unstimmigkeiten bei der Abfallentsorgung endeten am Mittwochabend zwischen drei Männern in einer körperlichen Auseinandersetzung. In dem Zusammenhang haben die Beamten der Polizei Eschwege Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen 55-jährigen Mann und dessen 27-jährigen Sohn eingeleitet, die am frühen Mittwochabend einen 28-Jährigen festgehalten und u.a. mit Tritten traktiert haben sollen, nachdem es zuvor ein Streitgespräch gegeben hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Schützengraben in Eschwege auf dem dortigen Gehweg.

Werbeschild geklaut; Polizei sucht Zeugen

Jetzt zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines Werbeschilds, welches am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Forstgasse in Eschwege von Unbekannten geklaut wurde. Es handelt sich um das Werbeschild einer Pizzeria, welches auf dem dortigen Gehweg vor dem Restaurant stand. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

In der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau haben Unbekannte zwei Betonpfosten am Steinweg Center mit schwarzer Farbe und den Worten "JESUS" "LEBT" "V" besprüht. Der Schaden liegt bei 100 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwoch gegen 11.00 Uhr. Hinweise nimmt hier die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrskontrollen; mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Beamten der Polizei Witzenhausen hielten am Mittwochabend gegen 19.37 Uhr einen 38-Jährigen aus Witzenhausen auf einem E-Scooter zur Kontrolle an. Der Fahrer war in der Eschweger Straße in Wendershausen unterwegs und gab gegenüber den Beamten an, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und entsprechende Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogen aufgenommen. Weitere Ermittlungen wurden außerdem eingeleitet, da der Roller nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Im Zuge weiterer Verkehrskontrollen am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag trafen die Beamten gegen 20.00 Uhr in der Kasseler Landstraße auf einen 39-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen, der unter Alkoholeinfluss (Alcotest: 0,82 Promille) stand. Bei einem ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 30-jährigen Autofahrer, der am Donnerstag um kurz vor 02.00 Uhr in der Walburger Straße kontrolliert wurde, verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Beide Fahrer mussten sich dann letztlich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem leiteten die Beamten noch Ermittlungen gegen einen 25-jährigen Einwohner der Kirschenstadt ein, der gegen 23.00 Uhr mit einem E-Scooter und abgelaufenem Versicherungsschutz in der Steinstraße unterwegs war.

