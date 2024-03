POL-NK: Trunkenheitsfahrt mit Vollstreckung eines Zahlungshaftbefehls

Neunkirchen (ots) - Am Samstag, dem 02.03.2024, ereignet sich gegen 14:45 Uhr in der Süduferstraße in Höhe des dortigen Netto-Marktes eine Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin fährt aus der Ausfahrt des Netto-Parkplatzes heraus und übersieht hierbei einen auf dem Gehweg befindlichen jugendlichen Fahrradfahrer und kollidiert mit diesem. ...

mehr