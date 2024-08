Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zusammenstoß mit Mähdrescher

Unfall 22:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 61-Jähriger aus Bad Salzungen mit einem Pkw die B 250 von Treffurt kommend in Richtung Wanfried. In der Gemarkung von Wanfried kam ihm ein Mähdrescher auf der Bundesstraße entgegen, der von einem 56-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Im Begegnungsverkehr streiften sich beide Fahrzeuge, wodurch die Fahrerseite des Pkws aufgerissen wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 61-Jährige nach Alkohol roch, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Alkoholtest wurde zuvor verweigert. Der Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 EUR.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Um 19:28 Uhr parkte gestern Abend ein 29-Jähriger aus Portugal mit einem Pritschenwagen auf dem LIDL-Parkplatz in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf rückwärts aus und stieß dabei gegen einen geparkten VW Sharan, dessen Rücklicht dadurch beschädigt wurde. Von Zeugen auf den Vorfall angesprochen, ignorierte der 29-Jährige die Ansprache und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz davon, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Laut weiteren Zeugenaussagen streifte er beim Wegfahren noch einen Pfeiler auf dem Parkplatz und fuhr beinahe einen Rollerfahrer um. Der Fahrer konnte kurze Zeit später durch die alarmierte Polizeistreife ermittelt werden. Wie sich herausstellte, stand er unter Alkoholeinfluss; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Mit Lkw zurückgerollt

Im Bereich des "Hoheneicher Rondell" hielt gestern, um 13:56 Uhr, ein 37-Jähriger aus Neuwied mit einem Lkw an der Ampel bei "rot" an. Als die Ampel auf "grün" umsprang rollte der Lkw beim Anfahren zurück und somit gegen den dahinter stehenden Kleinbus, der von einem 36-Jährigen aus Erfurt gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Ein weiterer ähnlicher Unfall im Bereich des "Hoheneicher Rondell" ereignete sich gestern um 15:11 Uhr. Nach Angaben eines 51-Jährigen aus Polen sei die an der Ampel vor ihm stehende Sattelzugmaschine zurückgerollt und dadurch gegen das Führerhaus seiner Sattelzugmaschine gerollt. Dem widersprach der 30-Jährige Fahrer der anderen Sattelzugmaschine, der seinerseits angab, dass der 51-Jährige schlicht und einfach aufgefahren wäre. Der Sachschaden wird mit ca. 3300 EUR angegeben.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Um 14:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 28-jähriger Eschweger mit einem Klein-Lkw die Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege. Beim Rückwärtsfahren übersah der Fahrer das nachfolgende Leichtkraftrad, das von einer 16-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde und touchierte dieses leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Unfallflucht

In der Straße "Unter dem Bückeberg" in Niederhone wurde vermutlich beim Rangieren ein Grundstückszaun angefahren und beschädigt. Die Beschädigung wurde gestern Abend festgestellt, wobei der Unfallzeitpunkt durchaus schon mehrere Tage zurückliegen kann. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 13:40 Uhr wurde gestern in der Mittagszeit ein 23-Jähriger aus Eschwege auf der B 249 im Bereich des "Weidenhäuser Kreuz" auf einem E-Scooter fahrend von der Polizei angehalten und kontrolliert. Da der Verdacht des Konsums berauschender Mittel bestand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der positiv auf Kokain und THC verlief. Die Weiterfahrt wurde unterbunden; eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Motorrad von der Straße abgekommen

Um 20:45 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 26-Jähriger aus Eschwege mit einem Motorrad die K 57 aus Richtung Walburg kommend in Richtung Hopfelde. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Krad, wodurch er geradeaus in eine Böschung fuhr. Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum Kassel gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall beim Wenden

Um 14:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 67-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Straße "Zum Gansfeld" in Walburg. Der 67-Jährige fuhr mit dem Auto in eine Einfahrt hinein, um dort zu wenden. Beim Ausfahren (rückwärts) aus der Einfahrt übersah der 67-Jährige den Pkw einer 55-Jährigen aus Großalmerode, die von Hopfelde kommend in Richtung Walburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 EUR. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell