Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall mit 25.000 EUR Sachschaden

Eschwege (ots)

Um 17:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 67-Jähriger aus Bornhagen mit seinem Pkw durch Kleinalmerode auf der L 3401 in Richtung Hubenrode. Ortsausgangs auf der Landstraße verlangsamte der 67-Jährige die Geschwindigkeit, da er beabsichtigte nach links auf eine "Wiesenzufahrt" abzubiegen. Ein nachfolgender 74-Jähriger aus Witzenhausen deutete die Fahrweise des vorausfahrenden Pkws so, dass dieser am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte. Er setzte daraufhin den Blinker, um an dem Pkw des 67-Jährigen vorbeizufahren. Als sich beide Autos auf gleicher Höhe befanden, bog der 67-Jährige nach links ab, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 25.000 EUR angegeben. Die Fahrer blieben unverletzt.

