Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 16:28 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 47-jähriger Eschweger die Straße "Dietenacker. Im Einmündungsbereich zum Finkenweg übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 67-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Unfall beim Einparken

Um 16:20 Uhr beschädigte am gestrigen Nachmittag eine 75-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw beim Einparken auf dem Rewe-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Wanfried einen geparkten Pkw Opel. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Unfallflucht

Eine 25-Jährige aus Wanfried parkte gestern Nachmittag ihren Pkw, einen roten Opel Astra, am rechten Fahrbahnrand in der Klauskirchstraße in Wanfried in Richtung Marktstraße. Um 18:40 Uhr befuhr ein VW Polo die Klauskirchstraße, von der Wallstraße kommend, in Richtung Marktstraße. Als der Polo links an dem geparkten Auto vorbeifuhr, wurde der Opel am hinteren linken Radkasten angefahren und beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahre handeln. Dieser hat kurze blonde Haare und fuhr einen grauen VW Polo mit EIC-Kennzeichen. Hinweise bitte an die Eschweger Polizei unter Tel.-Nr.: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Überholen

Um 17:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 84-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die L 3389 zwischen Kleinalmerode und Roßbach. Auf der Fahrt entschloss sie sich einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen, obwohl ihr ein Pkw entgegenkam. Dieser wurde von einem 38-Jährige aus Witzenhausen gefahren. Der 38-Jährige musste seinen Pkw stark abbremsen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 84-Jährigen kam. Nach dem Zusammenstoß lenkte die 84-Jährige ihr Auto nach rechts, wodurch es nun zum seitlichen Zusammenstoß mit der Sattelzugmaschine kam. Diese wurde von einem 58-Jährigen aus Litauen gefahren. Die 84-Jährige fuhr dann mit ihrem Auto in den Graben, wo dieses letztendlich zum Stehen kam und später abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Der Führerschein der 84-Jährigen wurde sichergestellt.

Hakenkreuze aufgesprüht

Unbekannte sprühten vermutlich mittels einer Spraydose mit schwarzer Farbe im Einmündungsbereich der Ludwigsteinstraße / B 27 in Unterrieden zwölf Hakenkreuze in verschiedenen Größen und die Zahl "88" auf die Fahrbahn. Zwei weitere Hakenkreuze wurden auf den Radweg zwischen Wendershausen und Unterrieden in Höhe des Klärwerks ebenfalls mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Die Tatzeit dürfte wischen 07.08.2024, 16:30 Uhr und 08.08.2024, 13:00 Uhr liegen. Hinweise nimmt die die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 oder die Kriminalpolizei unter

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell