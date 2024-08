Polizei Eschwege

POL-ESW: Erste Diebstähle auf dem Open Flair

Eschwege (ots)

Zwischenzeitlich kamen zwei Vorfälle von Diebstählen während des Festivals bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige.

Heute Morgen stellte eine 42-Jährige aus Mönchengladbach fest, dass aus ihrem Zelt auf dem Campingplatz insgesamt 310 Euro Bargeld entwendet wurden.

Eine 35-Jährige aus Duisburg zeigte an, dass Unbekannte das Smartphone aus ihrer Bauchtasche entwendeten. Die Geschädigte trug die Bauchtasche quer über ihren Rücken, wo es offensichtlich - von ihr unbemerkt - gelang, den Reißverschluss zu öffnen und das Smartphone zu entwenden. Die Tat ereignete sich am gestrigen Mittwoch zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr. Im Rahmen der Fahndung/ Ermittlungen konnte das Telefon anfangs noch im Bereich der Bismarckstraße in Eschwege geortet werden, jedoch gelang es später nicht mehr Telefon oder einen Tatverdächtigen ausfindig zu machen.

Hinweise: 05651/9250

Aufgrund dieser beiden Vorfälle möchte die Polizei durch die nachstehenden Präventionstipps die Festivalbesucher hinsichtlich möglicher Diebstahlsdelikte sensibilisieren.

Präventionstipps gegen Taschendiebstähle, Diebstählen allgemein

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten sowie Dokumente in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie mitgeführte Taschen und Rucksäcke verschlossen auf der Körpervorderseite. - Legen Sie mitgeführte Taschen, Rucksäcke, Mobiltelefone u.ä. nicht unbeaufsichtigt ab. - Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen in den Autos zurück. - Lassen Sie Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt im Zelt bzw. auf dem Campingplatz zurück. - Überlegen Sie bereits vor der Abfahrt Zuhause, welche Wertgegenstände oder Dokumente Sie unbedingt mitführen möchten.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell