Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall I

Um 07:59 Uhr befuhren am gestrigen Morgen ein 54-Jähriger und eine 29-Jährige, beide aus Eschwege, die B 7 von Oetmannshausen kommend in Richtung Bischhausen. Als der 54-Jährige verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamen musste, bemerkte dies die nachfolgende 29-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das Klinikum gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auffahrunfall II

Um 08:30 Uhr befuhr gestern Morgen eine 25-Jährige aus Großenlüder mit ihrem Pkw von der B 27 kommend den Fahrstreifen zur B 249 in Richtung Eschwege (Weidenhäuser Kreuz). Aufgrund des vorfahrtsberechtigten Verkehrs musste sie ihr Auto anhalten, was auch der nachfolgende 28-Jährige Pkw-Fahrer aus Großenlüder durchführte. Der nun folgende 26-Jährige aus Steinau an der Straße reagierte zu spät und fuhr auf den Pkw des 28-Jährigen auf. Dessen Auto wurde dadurch auf den Pkw der 25-Jährigen geschoben. Der Sachschaden wird mit ca. 8500 EUR angegeben.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz gegenüber der Stadthalle in Eschwege touchierte gestern Nachmittag, um 17:50 Uhr, ein 18-Jähriger aus Werra-Suhl-Tal beim Ausparken mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Seat. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Leuchtbergstraße in Eschwege angezeigt. In der Nacht vom 06./07.08.24 wurden dort zwei Pkws beschädigt. Vermutlich durch eine Radfahrer, der zunächst an dem Außenspiegel eines VW Polo "hängenblieb", der dadurch teilweise abgerissen wurde. Des Weiteren touchierte er einen Pkw Ford, der im Bereich der Beifahrertür beschädigt wurde. Gesamtschaden: ca. 700 EUR. Laut Zeugenhinweisen könnte der Radfahrer alkoholisiert gewesen sein. Von dem Verursacher ist nur bekannt, dass er ca. 180 cm groß ist und blonde Haare hat. Hinweise: 05651/9250.

Brand eines Batteriespeichers

Um 10:00 Uhr wurde gestern Vormittag die Feuerwehr Wanfried alarmiert, nachdem es in einem Kellerraum in der "Schmiedsgasse" in Altenburschla zu einem Brand kam. Wie sich herausstellte, geriet der Batteriespeicher der PV-Anlage in Brand, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Nach bisherigen Ermittlungen ist von einer technischen Ursache auszugehen.

Polizei Sontra

Zusammenstoß beim Ausparken

Um 14:23 Uhr beabsichtigten ein 56-Jähriger aus Sontra und ein 25-Jähriger aus Cornberg auf dem Parkplatzes Edeka-Getränkemarktes in der Burhaver Straße in Sontra mit ihren Autos zeitgleich rückwärts auszuparken. Da man sich gegenseitig übersah kam es zum Zusammenstoß beider Autos mit einem Gesamtschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 11:18 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 25-Jährige aus Körle mit ihrem Pkw die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau in Richtung Kassel. Ein vorausfahrender Linienbus hielt dann in Höhe der Rexinger Straße an einer Bushaltestelle an. Da mehrere Kinder aus dem Bus ausstiegen, um hinter dem Bus die Straße zu überqueren, hielt die 25-Jährige an. Der nachfolgende 33-Jährige aus Hessisch Lichtenau registrierte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 25-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 14:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Lkw die Straße "Am Mühlberg" in Richtung Hirschhagen. Dabei kam er zu weit über die Fahrbahnmitte hinaus, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Dieser wurde von einer 71-Jährigen aus Witzenhausen gefahren. Der Sachschaden wird mit ca.1200 EUR angegeben.

Motorradunfall

Um 22:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Motorrad die K 42 zwischen Laudenbach und Weißenbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Krad und kam von der Straße ab und auf einer angrenzenden Wiese zu Fall. Dabei verletzte er sich an der Schulter und wurde zur weiteren Untersuchung/ Behandlung in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell