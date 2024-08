Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.08.24

Eschwege (ots)

Gegen Verkehrsschild gefahren.

Um 20:02 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die Straße "Am Bahnhof" in Eschwege. Beim Einfahren in eine freie Parkfläche übersah er ein dort aufgestelltes Verkehrsschild und fuhr mit dem Auto dagegen. Dabei wurde die komplette Front des Autos beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 12.000 EUR entstand.

Vorfahrt missachtet

Um 13:13 Uhr befuhr gestern Mittag ein 37-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Mönchewinkel" in Eschwege und beabsichtigte nach links auf die Thüringer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 26-jährigen Eschwegerin, die auf der Thüringer Straße stadtauswärts unterwegs war. Der Sachschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde gestern Mittag der linke Außenspiegel eines VW Golf, der in der Neustadt in Eschwege geparkt war, angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Um 11:06 Uhr parkte ein 79-jähriger rückwärts mit seinem Pkw in eine Parklücke im Parkhaus der "Schlossgalerie" in Eschwege ein. Dabei streifte er mit dem Auto einen anderen geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigungen an Pkw

Zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde am gestrigen Montag ein schwarzer Mercedes im Höhenweg in Eschwege beschädigt. Unbekannte haben auf der Fahrerseite einen ca. zwei Meter langen Kratzer hinterlassen und das Wischerblatt des Heckscheibenwischers entwendet. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Aus der Schillerstraße in Eschwege wird eine weitere Sachbeschädigung an einem Auto angezeigt. Dort wurde zwischen dem 28.07.24 und dem 05.08.24, 09:30 Uhr ein VW Up beschädigt, nachdem Unbekannte in den rechten Hinterreifen eingestochen haben. Schaden: 150 EUR.

In der Klausbergstraße in Bad Sooden-Allendorf wurden in der Nacht vom 04./05.08.24 zwei Pkws beschädigt. Betroffen war ein Pkw Dodge und ein VW Golf, die jeweils auf der Beifahrerseite zerkratzt wurden. Beide Autos waren am Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:17 Uhr befuhr heute früh ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die L 3247 zwischen den Ortschaften Netra und Altefeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Auch gestern Morgen ereignete sich ein Wildunfall auf der B 7 zwischen Netra und Röhrda. Dort kam es ebenfalls zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 55-Jährigen aus Stauffenberg erfasst wurde. Das Reh entfernte sich anschließend; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörse gestohlen

Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich der Diebstahl einer Geldbörse im Netto-Markt in der Bahnhofstraße in Großalmerode. In dem Tatzeitraum wurde einer 71-Jährigen aus Großalmerode das Portmonee aus der Handtasche entwendet. Die Handtasche befand sich zur Tatzeit im Einkaufswagen. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in dem Portmonee. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung

Um 23:00 Uhr befuhren zwei dunkel gekleidete Mädchen auf einem E-Scooter in der Himmelsbergstraße in Hessisch Lichtenau auf die dortige Parkanlage. Während der Fahrt traten sie einen am Boden befestigten Mülleimer ab und flüchteten in Richtung der Endhaltestelle in der Friedensstraße. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 41-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Thüringer Straße in Witzenhausen in Richtung der Ermschwerder Straße. Dabei übersah sie - aufgrund der tiefstehenden Sonne - einen am Straßenrand abgestellten Baucontainer und fuhr mit dem Pkw gegen diesen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

