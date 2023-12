POL-WHV: Generatoren aufgefunden - Rechtmäßige Eigentümer gesucht!

Varel (ots) - Am Dienstag, 12.12.23, gegen 18:00 Uhr, kam es am Schloßplatz im Bereich der dortigen Toilettenanlage (Herrenbereich) zu einem Brand, durch welchen eine Kabinentür beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

mehr