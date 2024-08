Polizei Eschwege

POL-ESW: Belästigung

Ansprechen eines Kindes

Eschwege (ots)

Am vergangenen Samstag, 03.08.24, um 12:00 Uhr, wurde die Polizei in Eschwege informiert, nachdem ein 6-jähriges Mädchen von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und belästigt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich dazu folgender Sachverhalt:

Gegen 11:30 Uhr verließ das Kind die elterliche Wohnung in der Mangelgasse in Eschwege und begab sich zu Fuß zu der Wohnanschrift einer Freundin, die sich ebenfalls in der Mangelgasse befindet. Auf dem Weg dorthin wurde sie von einem Mann angesprochen, der sich erkundigte, was sie denn machen würde. Während das Kind antwortete, fasste der Mann sich in den Schritt und führte eine "Stoßbewegung" aus. Als sich das Kind kurz darauf wieder auf den Heimweg machte, folgte ihr der unbekannte Mann bis in das Treppenhaus des Wohnhauses, wo er das Kind hob hoch und zum Kuscheln aufforderte. Zudem sagte er, dass sie nichts der Mama erzählen solle. Die 6-Jährige schrie daraufhin, konnte sich losreißen und in die elterlich Wohnung flüchten. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus dem Haus in Richtung Tränenbrücke. Dabei wurde er noch von einem Zeugen gesehen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 25-30 Jahre, schlank, ca. 175-180 cm groß, mitteleuropäischer Phänotyp; schwarze lockige/gewellte Haare, an den Seiten rasiert; 3-Tage-Bart; Ohrring rechts; goldene Kette; "Pilotensonnenbrille" mit schimmernden Reflektionen. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen "Stoffmütze". Er führte eine schwarze Bauchtasche mit sich.

Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter der Tel.: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell