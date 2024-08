Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.08.24

Polizei Eschwege

In den Gegenverkehr geraten

Um 14:33 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 20-Jährige aus Braunschweig mit ihrem Pkw die B 7/ B 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Oetmannshausen (Hoheneicher Rondell). Dabei kam sie mit ihrem Auto von ihrer Fahrspur ab und somit in die Gegenfahrspur hinein, wo zu diesem Zeitpunkt ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal fuhr. Dieser versuchte noch mit dem Pkw nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten verletzten sich leicht und wurden in das Klinikum gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, was zu einer 30-minütigen Vollsperrung führte. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Auffahrunfall

Um 20:29 Uhr befuhr gestern Abend eine 36-Jährige aus Gladbeck mit dem Pkw die B 7 von Oetmannshausen kommend in Richtung Kassel. Kurz vor dem Ortseingang von Bischhausen musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 28-Jährige aus Zwickau zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Aber auch der dann folgende 36-Jährige aus Bielefeld erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 28-Jährigen auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 13000 EUR angegeben. Zwei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zwischenzeitlich kam es zu Verkehrsbehinderungen, ab 21:11 Uhr wurde die Bundesstraße zunächst einspurig wieder freigegeben.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 09:01 Uhr befuhr heute Morgen eine 62-Jährige aus Eschwege mit einem Pkw die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. An der Ausfahrt zur Nordbrücke bog sie von der Bundesstraße ab und kam auf regennasser Fahrbahn mit dem Auto ins Schleudern. Dadurch prallte das Fahrzeugheck gegen ein Verkehrsschild. Sachschaden: ca. 1800 EUR.

Wildunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend auf der B 27 zwischen Eschwege und Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Um 21:25 Uhr war ein 71-Jähriger aus Witzenhausen mit dem Pkw unterwegs, als ein Reh die Bundesstraße überquerte und von dem Auto erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Um 19:51 Uhr wird gestern Abend angezeigt, dass Unbekannte auf einem Gartengrundstück in der Straße "Siechenborn" in Grebendorf Asbest-Wellplatten entsorgt haben. Insgesamt wurden auf dem Privatgrundstück neun Platten in der Größe 3 x 1 Meter illegal entsorgt. Bei der Tat wurde gestern Abend ein dunkler Kleintransporter gesehen wurde. Die Entsorgungskosten belaufen sich auf über 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 11:45 Uhr wurde gestern Vormittag mitgeteilt, dass ein Lkw im Industriegebiet "Brodberg" in Sontra vermutlich beim Rangieren gegen eine Hecke und die dortige Beschilderung des Halteverbotes gefahren und beides beschädigt hat. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzugeben. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfall

Um 20:57 Uhr befuhr gestern Abend eine 29-Jährige aus Amt Creuzburg die K 17 zwischen Altefeld und Lüderbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Leitpfosten gefahren

Um 19:52 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Helsa die L 3228 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen. Dabei kam er mit dem Auto kurzzeitig zu weit nach rechts, wodurch ein Leitpfosten umgefahren wurde. Sachschaden: ca. 150 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer Fahrzeugkontrolle am gestrigen Nachmittag wurde in der Straße "Am Weidegraben" in Witzenhausen ein 28-Jähriger aus Elbtal mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Es stellte sich dabei heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel das Auto fuhr, was ein durchgeführter Test, der positiv auf THC und Kokain verlief, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

