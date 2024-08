Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Leitplanke gefahren; Ursache noch unklar

Um 22:39 Uhr wurde gestern Abend der Polizei ein Unfall auf der L 3467 zwischen Geismar (Thüringen) und Frieda (Hessen) gemeldet. Am Unfallort waren bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz. Die Ermittlungen ergaben nunmehr, dass ein 43-Jähriger aus Geismar von Frieda kommend in diesem Streckenabschnitt nach links von der Straße abkam und die Leitplanke touchierte. Dabei brach die vordere Achse des Autos, so dass dieses mit der Fahrertür an der Leitplanke zum Stehen kam. Der Fahrer selbst konnte sich dadurch nicht aus dem Auto befreien, worauf das Fahrzeug dann durch die Feuerwehrkräfte von der Leitplanke weggezogen wurde. Nachdem der Fahrer aus dem Auto befreit werden konnte, wurde er den Rettungskräften übergeben. Parallel dazu wurde festgestellt, dass auch die Beifahrerseite des Autos Unfallschäden aufwies. Eine spätere Absuche nach einen möglichen Unfallort ergab, dass auf der Zufahrt von Wanfried auf die B 249 die Leitplanke beschädigt wurde, wofür ebenfalls der 43-Jährige verantwortlich sein könnte. Da dieser sich an keinen der beiden Unfälle erinnern konnte, wurde er in das Klinikum gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ; ob gesundheitliche Gründe die Ursache für die beiden Unfälle sein könnten, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf angezeigt. Dort wurde auf dem Parkplatz der Klinik "Hoher Meißner" am gestrigen Mittwoch in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 16:20 Uhr der Fahrradträger eines dort geparkten Pkw Mercedes angefahren. Der Fahrradträger wurde dadurch gegen den Stoßfänger gedrückt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:15 Uhr befuhr heute früh eine 57-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die K 90 in Richtung Hasselbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das danach in den angrenzenden Wald lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gestern Abend, um 22:20 Uhr, auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege, wo ein Reh von dem Pkw einer 23-Jährigen aus Nentershausen erfasst wurde. Das Reh überlebte den Unfall nicht; am Auto entstand ein Sachschaden von ca, 1500 EUR.

Sachbeschädigung an Gasthaus

Zwischen dem 29.07.24, 15:00 Uhr und dem 31.07.24, 15:00 Uhr haben Unbekannte auf der Rückseite eines Gasthauses in der Straße "Am Petersbach" in Niddawitzhausen zwei Fensterscheiben mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Räuberischer Diebstahl

Um 07:17 Uhr betrat heute Morgen ein Mann die Bäckerei am Eschweger Bahnhof und entwendete ein Gebäckstück sowie ein Getränk. Beim Verlassen der Bäckerei wurde er durch eine Mitarbeiterin angesprochen, die er daraufhin wegschubste und flüchtete. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen in der Niederhoner Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Da er sich unkooperativ zeigte, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Des Weiteren hatte er keine Ausweisdokumente dabei, so dass eine Identitätsfeststellung durchgeführt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 33-Jährigen handelt, der sich illegal in Deutschland aufhält und nach Abschluss der Ermittlungen einer Erstaufnahmeeinrichtung zugeführt wurde.

Bedrohung

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen aus Eschwege, der in der vergangenen Nacht vor der Anne-Frank-Schule im Fliederweg in Eschwege einen 20-Jährigen aus der Gemeinde Meißner mit einem Messer bedroht haben soll. Gegen 02:00 Uhr konnte der Tatverdächtige durch die Polizeistreife angetroffen und durchsucht werden. Ein Messer wurde bei ihm und auch in der Nähe nicht aufgefunden. Der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende 28-Jährige wurde zur Dienststelle sistiert und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit hohem Sachschaden

18.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute Morgen, um 07:30 Uhr, in Ermschwerd ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 53-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw rückwärts aus einem Grundstück auf die "Mäusegasse" ein. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einer 66-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen, um 06:27 Uhr, ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der die L 3238 zwischen Hübenthal und Mollenfelde befuhr. Das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell