Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Medizinische Geräte aus Rettungswagen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (18.02.2024) aus einem Rettungswagen medizinische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Gegen 03.20 Uhr befand sich eine Rettungswagenbesatzung an der Nordbahnhofstraße in einem Einsatz. Während die Rettungskräfte einen 17-Jährigen medizinisch versorgten, nahmen Unbekannte eine Einsatztasche aus dem Rettungswagen. Als den Einsatzkräften gegen 03.40 Uhr das Fehlen der Tasche auffiel, fuhr die Besatzung zurück an die Nordbahnhofstraße. Hier fanden sie diese auf, aus der mittlerweile mehrere medizinische Geräte fehlten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell