Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Übers Wochenende mehrere Brände im Stadtgebiet - Brandursachen bisher unklar - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Stadtgebiet Kaltenkirchen zu mehreren Brandgeschehen gekommen, bei denen Sachschäden verursacht wurden.

Am Samstag (04.05.2024) brannte in der Alvesloher Straße gegen 05:30 Uhr ein Großmüllbehälter für Restabfälle.

Am gleichen Tag gegen 18:50 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Kaltenkirchen auf einem Parkplatz in der Straße Am Hohenmoor zwei brennende Personenkraftwagen fest. Die beiden Fahrzeuge der Marke BMW wurden durch das Feuer zerstört und ein danebenstehendes Leichtkraftrad wurde beschädigt. Es entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden von einem hohen fünfstelligen Eurobetrag.

Gegen 21:35 Uhr wurde auf einem Baustellengelände in der Schmalfelder Straße ein nächstes Feuer entdeckt. Hier brannte eine Holzpalette in kleinem Ausmaß, so dass die Flammen durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung mit Sand erstickt werden konnte.

Am Sonntag (05.05.2024) brannte gegen 21:20 Uhr in der Putlitzer Straße erneut ein Müllcontainer. Das Feuer griff auf den umliegenden Carport über und beschädigte durch die Hitzeentwicklung einen parkenden Volkswagen sowie einen parkenden Hyundai. Der Carport aus Holz brannte vollständig nieder. Die Schadenshöhe konnte in diesem Fall noch nicht abgeschätzt werden.

Abschließend brannte in der Nacht auf Montag (06.05.2024) gegen 01:45 Uhr in der Straße Flottkamp abermals ein Müllcontainer. Der Papiermüllcontainer brannte vollständig aus, weitere Schäden entstanden nicht.

Die Brandursachen können in allen Fällen bisher nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen und ermittelt in alle Richtungen. Aufgrund der Häufung und der zeitlichen Abfolge der Brände können Brandstiftungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Wer kann Hinweise zu den jeweiligen Brandentstehungen geben? Wer hat verdächtige Personen im Umfeld der Brandorte wahrgenommen? Zeugenhinweise, die zur Aufklärung beitragen könnten, werden erbeten und unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell