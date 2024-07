Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.07.24 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vom Bremspedal abgerutscht

Um 10:55 Uhr hielt eine 56-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw vor der rotzeigenden Ampel im Bereich des "Grebendorfer Hüttchen" an. Dabei rutschte sie mit dem Fuß vom Bremspedal ab, wodurch das Auto (Automatik) gegen das Heck des davorstehenden Pkws fuhr, der von einer 84-Jährigen aus Eschweger gefahren wurde. Deren Pkw prallte dadurch auf den davor stehenden Pkw eines 31-Jährigen aus Eschwege. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Unfallflucht

Um 08:15 Uhr ereignete sich heute Morgen eine Unfallflucht in Weißenborn. Gegen 08:15 Uhr befuhr ein Lkw mit Anhänger die Hintergasse von einer Baustelle kommend. Dabei touchierte der Anhänger ein Hausdach unweit der dortigen Baustelle, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am vergangenen Dienstagnachmittag musste ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard feststellen, dass Unbekannte in seinem Feld Altglas entsorgt hatten. Der Geschädigte war mit einem Mähdrescher in der Gemarkung von Grebendorf bei der Ernte des Winterweizen, als er bemerkte, dass der Mähdrescher Glas aufnahm. Bei Nachschau musste der Geschädigte feststellen, dass auf eine Fläche von etwa einem Quadratmeter Altglas in einer Höhe von 35 cm aufgeschüttet wurde. Bei der anschließenden Absuche des Feldes stellte der 38-Jährige zwei weitere derartige "Altglashaufen" fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen, da durch den Dreschvorgang Glassplitter in das Erntegut gelangt sein könnten. Um Hinweise bitte die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell