Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.07.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall zwischen Radfahrern

Um 19:06 Uhr befuhr gestern Abend ein 13-Jähriger Junge aus Eschwege mit einem Fahrrad den Radweg in der Thüringer Straße in Eschwege von der "Kuhtrift" kommend. Ihm entgegen kam eine 55-Jährige aus der Gemeinde Meißner, die mit einem Pedelec unterwegs war. Nach Angaben des 13-Jährigen kam die Radfahrerin kurz ins Straucheln und dadurch zu weit nach links, so dass beide Räder mit den Lenkern gegeneinander stießen. Dadurch stürzten beide mit ihren Rädern. Während der 13-Jährige durch den Sturz Hautabschürfungen erlitt, musste die 55-Jährige mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in das Klinikum eingeliefert werden. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Beide beteiligten Radfahrer trugen einen Fahrradhelm.

Auffahrunfall

Um 11:36 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 56-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die Straße "Vor dem Untertor" in Wanfried in Richtung Marktstraße. Kurz vor einem Verkehrszeichen (Höchstgeschwindigkeit 30) bremste er sein Auto ab, worauf der dahinterfahrende 78-Jährige aus Eschwege gleich zweimal auf das Heck des vorausfahrenden Autos auffuhr. Vermutlich um auszuweichen fuhr der 78-Jährige noch rechts an dem Pkw vorbei und streifte das Fahrzeug dabei nochmals seitlich. Dabei überfuhr er den Bordstein und die dortige Grünfläche, bevor der Pkw wieder auf die Fahrbahn gelenkt wurde. Da der 78-Jährige jedoch weiter fuhr und erst nach ca. 400 Metern in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz anhielt, wurde durch die aufnehmende Polizeistreife auch ein Verfahren wegen Unfallflucht gegen den 78-Jährigen eingeleitet. Dessen 86-Jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall zudem leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 10.000 EUR. Im Einsatz war auch die örtliche Feuerwehr.

Unfallflucht

Zwischen dem 28.07.24 und dem 30.07.24, 20:10 Uhr ereignete sich in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein Audi A 6, der in der Straße "Am Haintor" am Fahrbahnrand geparkt war, im Heckbereich leicht beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell