Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.07.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 15:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 56-Jährige aus Treffurt mit ihrem Pkw die B 27 von Oetmannshausen kommend in Richtung Sontra. Im Bereich des "Hoheneicher Rondell" musste sie verkehrsbedingt an der dortigen Ampel anhalten, was die nachfolgende 85-Jährige aus der Gemeinde Ringgau zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Beide Fahrerinnen wurde leicht verletzt, die 56-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Unfall beim Einparken

Auf dem Parkplatzgelände des Kaufland-Marktes in Eschwege beschädigte gestern in der Mittagszeit eine 59-jährige Eschwegerin mit ihrem Auto beim Einparken einen geparkten Pkw Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Polizei Sontra

Wildunfall

Zwischen Blankenbach und Wölfterode ereignete sich gestern Nachmittag, um 15:02 Uhr, ein Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 43-Jährigen aus Wildeck erfasst wurde. Das Tier lief verletzt davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Kennzeichendiebstahl

Um 02:47 Uhr wurden vergangene Nacht durch einen unbekannten Täter in der Straße "Im Winkel" in Nesselröden die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-JN 182" von einem Pkw abmontiert und entwendet. Hinsichtlich des Täters liegt folgende Beschreibung vor: männlich, ca. 190 cm groß, breite Körperstatur. Er war dunkel gekleidet und fuhr nach der Tat mit einem Pkw davon. Dabei könnte es sich um einen dunklen Opel Corsa gehandelt haben. Sachschaden: 60 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell