POL-ESW: Pressebericht vom 26.07.24 (2)

Polizei Sontra

Gegen Anhänger geprallt

Um 07:19 Uhr ist eine 27-Jährige aus Wien in der Straße "Im Buchgrund" in Breitzbach gejoggt und lief zur Seite, als sie einen Traktor kommen sah, um diesen vorbeizulassen. Der Traktor wurde von einem 49-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren. Was sie jedoch übersah war, dass dieser einen Anhänger mitführte, so dass sie mit diesem zusammenprallte, als sie zurück auf die Straße laufen wollte. Dadurch knickte sie mit dem Fuß um und verletzte sich entsprechend. Die 27-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl

In der vergangenen Nacht wurde in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau das vordere amtliche Kennzeichen "ESW-DE 47" von einem Pkw Peugeot abmontiert und entwendet. Das Auto war in der Nähe des dortigen Sportplatzes abgestellt. Schaden 50 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 10:19 Uhr wurde heute Vormittag eine Unfallflucht aus der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen angezeigt. Beim Vorbeifahren wurde der Außenspiegel eines geparkten VW Multivan angefahren, der dadurch beschädigt wurde. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

