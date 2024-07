Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.07.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zeugen gesucht

Am gestrigen Nachmittag wurde durch einen 57-jährigen Eschweger nachträglich ein Unfall angezeigt, der sich bereits um 15:39 Uhr in der Schlagdstraße in Wanfried ereignet hat. Nach Angaben des 57-Jährigen war er zu dieser Zeit mit einem Leichtkraftrad-Roller von der Marktstraße kommend unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein Pkw entgegen, der zu weit über die Fahrbahnmitte fuhr, so dass er mit seinem Roller ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichen stürzte er mit dem Roller, wodurch er sich leicht verletzte und zu einem späteren Zeitpunkt das Krankenhaus aufsuchte. Sachschaden: ca. 500EUR.

Der entgegenkommenden 66-jährige Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal hielt an und fuhr den gestürzten 57-Jährigen nach Hause. Nach seinen Angaben fuhr er in Richtung Marktstraße, als ihm in der Kurve der Rollerfahrer entgegenkam. Er selbst sei auf seiner Fahrspur gefahren und konnte dann sehen, dass der Rollerfahrer gestürzt war. Er hielt an, um ihm zu helfen. Ebenso waren noch zwei Frauen zur Hilfe geeilt.

Zur Klärung des genauen Unfallablaufs sucht die Eschweger Polizei neben den zwei Frauen weitere Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 05651/9250 melden möchten.

Kehrmaschine beschädigt Auto

Heute Morgen, um 09:55 Uhr, beschädigte ein 66-jähriger aus Eschwege bei Arbeiten mit einer Kehrmaschine einen geparkten PKW. Der Unfall ereignete sich in Eschwege in der "Pontanistraße/ Ecke Richert-Wagner-Straße". Der entstandene Schaden am PKW war gering.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausfahren

Am 25.07.2024, um 17:52 Uhr, streifte in Wichmannshausen in der Straße "Höhenweg" ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Sontra, beim Herausfahren aus einem Grundstück einen ordnungsgemäß parkenden PKW. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 1000EUR. Da bei der Überprüfung festgestellt wurde, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von unter 0,5 Promille.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Fahrrad

Zwischen dem 23.07.2024, 21:00 Uhr und dem 24.07.2024, 15:00 Uhr wurde in Unterrieden, in der Straße "Nelkenwinkel" von der Terrasse eines Einfamilienhauses ein orangefarbenes Pedelec der Marke "Giant" entwendet. Das Fahrrad vom Typ "Electric Cicle Mountain Bike" war mit einem Falt-Stahlschloss auf der Terrasse des Hauses gesichert worden. Unbekannte Täter haben das Schloss vermutlich mit einem Brech- oder Schneidewerkzeug aufgebrochen, um das Rad zu entwenden. Der entstandene Schaden des Diebstahles liegt bei ca. 3500EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler / Josephine Ziegler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell