Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.07.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Um 11:44 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 63-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände des Krankenhauses in Eschwege auszuparken. Dabei fuhr er mit dem Auto gegen einen geparkten 5er BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

12-Jähriger fährt gegen Hauswand

Um 03:35 Uhr wurde vergangene Nacht die Polizeistation in Eschwege benachrichtigt, nachdem im Steinweg in Reichensachsen ein Auto gegen die Mauer und Hauswand eines Anwesens gefahren war. Am Unfallort stellte sich heraus, dass der Fahrer des Autos erst 12 Jahre alt und somit zwangsläufig nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 12-Jährige hatte zuvor daheim den Fahrzeugschlüssel an sich genommen, um mit dem Auto eine Spritztour zu machen, die dann an der besagten Hauswand endete. Der 12-Jährige blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Diebstahl einer Geldbörse

Angezeigt wurde noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am 19.07.24 in der Eschweger Innenstadt (Stad) ereignet hat. Zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde einer 59-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard das Portmonee aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Bei Feststellung der Tat war der zuvor ganz verschlossene Reißverschluss zur Hälfte geöffnet. Neben Bargeld befanden sich noch Führerschein und diverse weitere Ausweise in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

