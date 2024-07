Polizei Eschwege

POL-ESW: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs und entgegenkommenden Radfahrer übersehen

Eschwege (ots)

Um 18:01 Uhr fuhr am gestrigen Abend ein 33-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen den Straßen "Baumesrain" und "Unter dem Bückeberg" in Niederhone. In einer Linkskurve fuhr er mittig der Straße und mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Einen entgegenkommenden 57-jährigen Fahrradfahrer aus Eschwege erkannte er dadurch zu spät, worauf er mit dem Auto nach rechts entlang der dortigen Böschung ausweichte und weiterfuhr. Der 57-Jährige musste eine Gefahrenbremsung mit seinem Fahrrad einleiten, wodurch er stürzte und sich an Fuß und Hand verletzte. Noch während der Unfallaufnahme kehrte der 33-Jährige zurück zur Unfallstelle. Wie sich bei der Personalienfeststellung herausstellte ist dieser nicht im Besitz einer entsprechenden gültigen Fahrerlaubnis. Der verletzte Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugschlüssel des Pkws wurden sichergestellt und an einen benannten Berechtigten später wieder herausgegeben. Der besagte Streckenabschnitt ist zudem für Fahrzeuge aller Art (ausgenommen landwirtschaftliche) gesperrt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell