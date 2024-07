Polizei Eschwege

POL-ESW: tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Eschwege (ots)

Um 18:01 Uhr wurde gestern Abend die Polizei alarmiert, nachdem im Eichenweg in Eschwege "Knallgeräusche" wahrgenommen wurden, die sich nach "Schüssen" angehört hätten.

Die alarmierten Polizeistreifen konnten dann eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus lokalisieren, aus der die "Schüsse" gekommen sein sollen.

Auf Klingeln und Klopfen sowie mündlicher Aufforderung wurde die Wohnungstür zunächst nicht geöffnet. Erst geraume Zeit später antwortet der 54-Jährige Wohnungsinhaber und gab an, dass er die Tür nicht öffnen werde, die er dann zusätzlich verriegelte. Erst im Verlauf eines weiteren Gesprächs öffnete der 54-Jährige die Tür. Auf die "Knallgeräusche" angesprochen, konnte er sich die Ursache auch nicht erklären. Um sicher zu gehen, dass sich in der Wohnung keine Verletzten befinden, wurde darum gebeten, die Wohnung betreten zu dürfen, was der 54-Jährige ablehnte. Daraufhin gaben die Einsatzkräfte an, dass man notfalls die Wohnung gegen den Willen betreten würde, was ebenfalls abgelehnt, aber dennoch durchgeführt wurde.

Bei Betreten der Wohnung schlug der 54-Jährige dann nach zwei Polizeibeamten, die den Schlägen ausweichen konnten. Im Anschluss wurde der 54-Jährige durch körperliche Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei setzte er sich ebenfalls zur Wehr. Durch die polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige verletzt und durch einen angeforderten Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Im Anschluss wurde er zur Polizeistation gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen wurde. Dabei zeigte er sich nunmehr freundlich und kooperativ und entschuldigte sich für sein Verhalten.

Die Ursache der "Knallgeräusche" konnte bislang nicht geklärt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell