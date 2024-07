POL-ESW: schwerer Unfall auf B 249 am gestrigen Sonntag; 15-Jährige schwer verletzt

Eschwege (ots) - Um 04:10 Uhr betraten vergangenen Nacht fünf maskierte Personen das Tankstellengelände in der Straße "Auf dem Steineckel" in Bad Sooden-Allendorf. Um in das Tankstellengebäude eindringen zu können, warfen die Täter einen Gullideckel gegen die Eingangstür, die dadurch so stark beschädigt wurde, dass sie gewaltsam geöffnet werden konnte. In der Tankstelle begaben sich die Täter zum Tresenbereich, wo sie eine größere Menge an Tabakwaren in blaue ...

