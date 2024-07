Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.07.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 14:24 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 28-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die B 27 in Richtung Kleinvach. In Höhe der Eschweger Landstraße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen und setzte auch den Blinker. Die nachfolgende 54-jährige Witzenhäuserin erkannte dies zu spät, versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatzgelände "Knaus-Camping" im Postweg in Eschwege ereignete sich am gestrigen Donnerstag eine Unfallflucht. Zwischen 19:00 Uhr und 22:45 Uhr wurde ein dort geparkter Toyota auf der Beifahrerseite, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl einer Jacke

In der Straße "Kleiner Pfaffenweg" in Eschwege wurde gestern die Jacke eines 89-Jährigen entwendet. Dieser hatte die Jacke gegen 10:00 Uhr an das im Garten stehende Carport gehängt. Gegen 12:30 Uhr stellte er fest, dass Unbekannte die Jacke, in der sich noch Ausweisdokumente befanden, gestohlen hatten. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich auf der B 7 zwischen Wichmannshausen und Datterode. Vermutlich zwischen dem 12.07.24 und dem 15.07.24, 16:00 Uhr geriet ein Fahrzeug von der Bundesstraße ab und fuhr gegen die dort aufgestellten Schutzplanken. Diese wurde auf einer Länge von 12 Metern beschädigt. An den Schutzplanken entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

In der Kirchstraße in Hessisch Lichtenau ereignete sich in den vergangenen Tagen eine Unfallflucht. Wie am gestrigen Donnerstagnachmittag festgestellt wurde, wurde ein dort geparkter schwarzer Opel Agila auf der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit kann bis zum 11.07.24 zurück liegen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Brand einer Garage

Um 17:50 Uhr wurde gestern am späten Nachmittag die Feuerwehr in die Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau gerufen, nachdem dort ein Garagenbrand gemeldet wurde. Wie sich herausstellte, wurde beim Verbrennen von Unkraut die Garage aus Unachtsamkeit in Brand gesetzt. Da das Garagentor aufstand, geriet der in der Garage abgestellte Sperrmüll durch Funkenflug in Brand. Der Eigentümer versuchte noch mittels eines Feuerlöschers den Brand zu löschen, konnte aber nicht mehr verhindert, dass die Doppelgarage komplett in Brand geriet, worauf die alarmierte Feuerwehr aus Hessisch Lichtenau die Löscharbeiten übernahm. Der Eigentümer wurde sicherheitshalber noch durch die Besatzung eines Rettungswagens auf Rauchgasintoxikation überprüft. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

