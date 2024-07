Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.07.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Motorrad kollidiert mit Lkw

6.500 EUR Sachschaden entstanden gestern um 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B27 zwischen Ellershausen und Bad Sooden-Allendorf. Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Steinfurt kam in einer Rechtskurve etwas zu weit nach links, sodass der Seitenkoffer seines Kraftrades mit dem entgegenkommenden Lkw eines 64-Jährigen aus der Lüneburger Heide kollidierte. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsschild fällt auf Pkw

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege befuhr gestern gegen 12:45 Uhr die Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf aus Richtung Innenstadt in Richtung B27. Im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße gewährte sie anderen Fahrzeugen die Vorfahrt. Während sie dort wartete, fiel plötzlich ein Verkehrsschild mangels ausreichender Sicherung auf die Motorhaube ihres Fahrzeugs, wodurch 200 EUR Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Hochwertiger Audi gestohlen

Zwischen Montag, 20:30 Uhr und gestern, 08:00 Uhr wurde im Wanfrieder Brombeerweg der Audi A6 mit dem Kennzeichen ESW-PS 298 eines 32-Jährigen aus Wanfried entwendet. Wie auch schon mehrfach in der Vergangenheit geschehen wurde vermutlich auch hier das Keyless-Go-System des Fahrzeugs überwunden und so das Fahrzeug gestohlen. Der Stehlschaden liegt bei ca. 20.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Durch das Keyless-Go-System ist es möglich, das Fahrzeug durch Betätigen des Türgriffs zu öffnen, wenn sich der Schlüssel in der Nähe, z.B. in der Hosentasche, befindet. Ist der Schlüssel im Fahrzeuginnern, lässt sich das Auto per Knopfdruck starten. Dieses System ist zwar komfortabel, da man den Schlüssel nicht in der Hand halten muss. Jedoch birgt es Risiken bei nah am Haus abgestellten Fahrzeugen, wenn die Schlüssel im Hausinnern nah an der Haustür bzw. in der Nähe des Autos deponiert werden. Die Täter verlängern das Signal des Schlüssels mittels entsprechender Geräte und spiegeln dem Fahrzeug so vor, der Schlüssel befinde sich in der Nähe.

In diesem Zusammenhang wird empfohlen, den Schlüssel entweder weit genug vom Fahrzeug entfernt oder besser in einem strahlenabsorbierenden Behältnis zu deponieren.

Vorfahrt missachtet

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege missachtete gestern gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße / Schillerstraße in Eschwege die Vorfahrt eines 57-jährigen Pkw-Fahrers, der ebenfalls aus Eschwege kommt. Der 57-Jährige kollidierte mit seinem Fahrzeug nach dem Zusammenstoß zudem noch mit einer Straßenlaterne und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit 7.500 EUR beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Lkw Spiegel gestreift

Gegen 11:45 Uhr befuhr gestern ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Belarus die Straße An der Mühle in Rommerode (Großalmerode). In einer ansteigenden Linkskurve fuhr der Lkw nicht weit genug rechts, sodass er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 68-Jährigen aus Großalmerode kollidierte. Es entstanden 300 EUR Sachschaden am Außenspiegel des Pkw.

Betrunken Vorfahrt missachtet

Vermutlich aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums missachtete ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode gestern gegen 14 Uhr an der Kreuzung Borsigstraße / Einsteinstraße in Hessisch Lichtenau die Vorfahrt eines 43-jährigen Pkw-Fahrers aus Treffurt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert oberhalb der Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit, was nun mittels Gutachten nach der durchgeführten Blutentnahme verifiziert wird. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sachschaden: 13.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Heute Morgen um 04:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die Ermschwerder Landstraße von Ermschwerd in Richtung Witzenhausen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenprall entstand Sachschaden am Fahrzeug i.H.v. 1.500 EUR. Das Reh war nicht aufzufinden.

