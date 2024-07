Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.07.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Pedelec gestürzt

Um 13:00 Uhr befuhr in der gestrigen Mittagszeit ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pedelec den Kreisverkehr in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel den Radfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern, was jedoch zur Folge hatte, dass der 65-Jährige mit dem Pedelec stürzte. Hierdurch verletzte sich der 65-Jährige leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das Klinikum gebracht. Am Rad entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 15:58 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard in Höhe der Poststraße in Eschwege auf einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Polizei Witzenhausen

Pkw-Aufbruch; Sachbeschädigung

In der Nacht vom 14./15.07.24 haben Unbekannte einen Pkw Seat, der in der Straße "Hinter den Höfen" in Wendershausen abgestellt war, beschädigt. Mit einem Stein wurde Scheibe der Fahrertür eingeworfen, jedoch wurden keine Gegenstände aus dem Auto entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell