Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Holzstapels

Eschwege (ots)

Um 09:31 Uhr wurde heute Morgen ein Feuer in der Wichtelstraße in Abterode durch Zeugen gemeldet. Wie sich herausstellte war ein Holzstapel an der Außenwand einer Garage vermutlich bei der Unkrautbeseitigung in Brand geraten, worauf die Feuerwehren aus Abterode und Wellingerode zum Einsatz kamen. Zuvor hatte der Eigentümer bereits versucht den brennenden Holzstapel selbst zu löschen. Dabei erlitt er leichte Brandverletzungen, die durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden. Da das Feuer auf den Dachstuhl der Garage übergegriffen war, wurde noch die Feuerwehr aus Weidenhausen alarmiert. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 6000 EUR. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist auszuschließen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

