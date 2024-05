Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240508.3 Stolpe: Zeugen nach Brückenwurf auf der A21 gesucht

Stolpe (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn 21 kurz vor der Anschlussstelle Stolpe zu einem Wurf eines unbekannten Gegenstandes von einer Autobahnbrücke, welcher die Windschutzscheibe eines PKW beschädigte. Die beiden Personen im Auto blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Plön nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr befuhr ein Autofahrer die A 21 in Fahrtrichtung Hamburg. Auf Höhe der letzten Autobahnbrücke vor der Anschlussstelle Stolpe fiel plötzlich ein unbekannter Gegenstand auf das Auto und beschädigte die Frontscheibe. Auf der Brücke konnten der Fahrer und die Beifahrerin eine Person erkennen, welche in Richtung des Wohngebiets flüchtete. Es liegt keine Personenbeschreibung vor und der Gegenstand konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die betreffende Brücke ist die Überführung der Dorfstraße in Stolpe.

Die Kriminalpolizei Plön sucht in dem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Person auf der Brücke, zum Gegenstand oder zur Fluchtrichtung der Person geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Plön unter der Telefonnummer 0431/ 1603333 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Pauline Vogler

