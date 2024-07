Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.07.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Motorrad gestürzt

Um 18:04 Uhr befuhr gestern Abend ein 52-Jähriger aus "Am Ohmberg" mit einem Motorrad die B 249 in der Gemarkung von Eschwege. Beim Abbiegen auf den Zubringer zur L 3403 (Jestädter Straße) unterschätzte der Fahrer die Geschwindigkeit und führte ein entsprechendes Bremsmanöver aus. Dadurch richtete sich das Motorrad auf und fuhr geradeaus über zwei Verkehrsinseln hinweg, wobei es zum Zusammenstoß mit mehreren Verkehrszeichen kam. Dabei stürzte der Fahrer mit dem Krad, wodurch er leicht verletzt wurde. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde noch die Straßenmeisterei angefordert. Am Motorrad und den Schildern entstand Sachschaden.

Wildunfall

Um 21:25 Uhr ereignete sich gestern Abend auf der B 250 in der Gemarkung von Wanfried ein Wildunfall, bei dem ein Reh von dem Pkw eines 26-jährigen Eschwegers erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 18:16 Uhr befuhr gestern Abend eine 43-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw die Göttinger Straße in Sontra. In Höhe der Auffahrt zur B 27 musste sie verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 52-jährige Eschwegerin zu spät registrierte und mit ihrem Pkw auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 300 EUR.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 13.07.24, 20:00 Uhr und dem 14.07.24, 09:30 Uhr kam es im Kromenweg in Breitau zum Diebstahl von zwei Kinderfahrrädern. Beide Fahrräder wurden durch Unbekannte vom Hof eines dortigen Anwesens entwendet. Bei dem Jungenrad handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke "Orbea"; bei dem rosa Mädchenrad um die Marke "Cube". Der Gesamtwert wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Angezeigt wurde noch eine Unfallflucht vom 12.07.24. Zwischen 12:20 Uhr und 12:40 Uhr wurde auf dem tegut-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen ein Pkw Toyota angefahren, wodurch die Fahrerseite komplett verschrammt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Über das vergangene Wochenende wurde auf einer Garage in der Straße "Hinter dem Deich" in Witzenhausen mit schwarzer Farbe die Zahl "88" und einem "Faustsymbol" aufgebracht. Der Sachschaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

