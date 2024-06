Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal/B48 - Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Motorradfahrern

Rinnthal/B48 (ots)

Am gestrigen Tage (27.06.2024, kurz vor 16 Uhr) befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer die B48 von Hofstätten kommend in Richtung Rinnthal. In einer Rechtskurve geriet der 64-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit zwei entgegenkommenden Motorradfahrern (65 und 69 Jahre alt). Bilanz des Verkehrsunfalls im Wellbachtal: Sowohl der 64-Jährige als auch der 69-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Motorradfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht. Auch war hier ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei verständigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 40.000 Euro, zwei der drei Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B48 stellenweise voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der 64-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell