POL-ESW: Verkehrsunfälle

Mit E-Roller gestürzt

Angezeigt wurde gestern Abend nachträglich ein Verkehrsunfall, der sich zuvor, um 20:20 Uhr, in der Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Nach Angaben einer 16-Jährigen aus Hessisch Lichtenau fuhr sie mit ihrem Motorroller in Richtung Biegenstraße. Neben ihr fuhr eine ebenfalls 16-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem E-Roller. In Höhe der Kanzler-Feige-Straße berührten sich beide Roller mit den Lenkern, wodurch die 16-Jährige mit ihrem E-Roller zu Fall kam. Dadurch fiel sie auf den Kopf und verletzte sich, worauf sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Klinikum gebracht wurde.

Auffahrunfall

Um 13:45 Uhr befuhr in der gestrigen Mittagszeit ein 53-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die B 451 von Großalmerode kommend in Richtung Trubenhausen. Verkehrsbedingt musste er mit seinem Pkw abstoppen, was die nachfolgende 57-Jährige aus Witzenhausen zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

